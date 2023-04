Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon wieder zwei tote Opfer, schon wieder im März, schon wieder in Weilerbach: Fast auf den Tag genau neun Jahre nach dem Mord an zwei Ärzten, sind am Dienstag die Leichen einer 60-jährigen Frau und ihres 65-jährigen Lebensgefährten in einem Gehöft am Rande der Gemeinde gefunden worden. Umgebracht wurden sie vermutlich vom Sohn der Frau.

Zwei Tage lang suchte die Polizei in einer großangelegten Aktion nach ihm, am Donnerstag stellte er sich dann. Die Tat hat das ganze Dorf in Aufregung, teilweise auch in Angst versetzt.