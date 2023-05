Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt Geräusche, die ich mit meiner Kindheit verbinde: den ganz eigenen Klang der Kirchenglocken im Wohnort meiner Großeltern etwa, aber auch das durchdringende Geheul von Sirenen.

An Wochenenden hoben sie an, die Alarmgeber, allerdings immer nur zur Probe, um zu überprüfen, ob sie noch funktionierten. Irgendwann in meiner Jugend verstummten die Sirenen dann. Der sich stetig