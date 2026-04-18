Sirenen sollen wieder auf die Dächer. Das ist in Rheinland-Pfalz spätestens seit der Ahrtalflut 2021 Konsens. Aber beschlossen ist noch nicht gebaut – wie manches andere auch.

„Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Behörde: Bis der Landkreis Kaiserslautern flächendeckend mit modernen Sirenen ausgestattet ist, wird es noch dauern.“ So könnte es durch die neuen „Heuler“ schallen, die derzeit in allen Gemeinden des Kreises installiert werden. 192 solcher Anlagen sollen es insgesamt am Ende sein, strategisch günstig verteilt, damit im Ernstfall – also bei Naturkatastrophen, einem langanhaltenden Stromausfall oder im Krieg – alle Bürger gewarnt und informiert werden können. 68 sind es bis jetzt. Im Laufe des Jahres sollen weitere 32 folgen, sodass die 100 voll wäre.

Damit wären dann aber erst diejenigen Sirenen installiert, die auf öffentlichen Gebäuden ihren Platz finden. Die restlichen, immerhin fast noch einmal so viele, sollen auf privaten Dächern aufgebaut werden – oder, wenn das von den Hausbesitzern verweigert wird, an Masten auf freien Flächen, am besten öffentlichen. Deutlich günstiger wären allerdings Dachinstallationen, sie würden erheblich weniger als die Hälfte oder sogar nur ein knappes Drittel kosten.

Prognose: Es dauert noch

Rein rechtlich könnte die Kreisverwaltung einfach verfügen, dass Privatleute ihre Dächer dafür zur Verfügung stellen müssten. Laut Gesetz müssten Hauseigentümer solche Warnanlagen für den Katastrophenschutz dulden. Aber die Behörde will es erst einmal anders versuchen und setzt auf Freiwilligkeit. Wessen Haus infrage käme, der soll gezielt gefragt werden, könnte aber auch ablehnen. Noch ist das allerdings anscheinend nicht geschehen. Zumindest sagt die Kreisverwaltung, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen könne. Gibt es genügend Privatpersonen, die eine Sirene auf ihrem Haus akzeptieren würden? Das wissen die Verantwortlichem im Kreishaus nicht. Wer sollte die Hausbesitzer in welcher Weise ansprechen? Das müsse noch mit den Verbandsgemeinden abgestimmt werden. Sollte sich, nachdem das alles geklärt wurde, herausstellen, dass zu wenige Dachstandorte bereitstünden, müsste nach Aufstellplätzen für Mastenanlagen gesucht werden. Mit anderen Worten: Es dauert noch, bis wirklich die erste dieser 92 weiteren Sirenen installiert wird.

Wie lange es genau dauern könnte, ist ungewiss. Für die erste Hälfte wird die Kreisverwaltung, wenn in einigen Monaten tatsächlich der 100. „Heuler“ in Betrieb geht, vom Beschluss bis zur Umsetzung gute vier Jahre gebraucht haben. Bei gleichem Tempo könnten also erst 2030 alle Ecken des Landkreises abgedeckt sein.

Ewig-Baustellen: Viadukt KL, Flughafen Berlin, Bahnhof Stuttgart

Aber dass alles ewig dauert, ist in Deutschland ja mittlerweile nichts Besonderes mehr. Ein Blick ins ferne Berlin (am Flughafen BER wurde 14 Jahre gebaut) oder ins nicht ganz so ferne Stuttgart (der Bahnhofsneubau Stuttgart 21, 2010 begonnen, ist noch weit von der Fertigstellung entfernt) ist da gar nicht nötig. Beispiel Glasfaserausbau: Seit knapp 20 Jahren wird das Abwasser von Queidersbach nach Kaiserslautern in die dortige Kläranlage gepumpt. Damals wurden bereits Leerrohre für den Breitbandausbau parallel zu den Abwasserkanälen in die Erde gebracht. Bis aber wirklich Leitungen für den schnellen Datenfluss installiert wurden, sind nun beinahe zwei Jahrzehnte vergangen. Beispiel aus der Stadt Kaiserslautern: Dass das Viadukt, das die Trippstadter mit der Karcherstraße verbindet, in beide Richtungen genutzt werden konnte, daran erinnern sich nur noch die Älteren in der Redaktion. 2013 wurde die Baustelle eingerichtet, im August dieses Jahres soll der Verkehrsweg endlich wieder uneingeschränkt freigegeben werden – nach 13 Jahren!

Nun könnte man sagen: Gut Ding will Weile haben. Und da, wo in der Tat jede Straße auf- und wieder zugegraben werden muss (wie beim Glasfaserausbau) dauert es eben. Und auch bei den Sirenen werden sich Gründe finden lassen, warum diese nicht ruckzuck auf den Dächern montiert werden können: etwa Lieferengpässe bei Bauteilen, nur wenige zur Verfügung stehende Fachkräfte, die sie installieren können oder dergleichen mehr. Alles sicher richtig. Dennoch hat der Bürger den Eindruck: Es geht nicht recht voran, schnell kann das Land nicht mehr. Das ist schade und führt zu Verdruss. Denn wenn von der Idee bis zur Umsetzung viel Zeit vergeht, überwiegt am Ende nicht die Freude über das Ergebnis, sondern der Frust über die Wartezeit.

Damit der dann wiederum nicht in manifeste Wut und schlechte Wahlentscheidungen umschlägt, wünsche ich uns allen, dass der Kreis, das Land und die Republik bald das Gaspedal finden, damit Deutschland wieder auf die Überholspur wechseln kann.