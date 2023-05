Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was Raumschiffe vor dem Verglühen beim Wiedereintritt in die irdische Atmosphäre schützt, muss doch auch auf der Erde verlegte Schienen effektiv vor dem Überhitzen in heißen Sommermonaten bewahren.

Das dachte sich wohl die Deutsche Bahn und malte die Schienenstränge im Lautertal, die sich bei Hitze besonders oft verziehen und ein Befahren der Strecke dann unmöglich machen, mit