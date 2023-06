Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Einer für alle. Alle für einen.“ So lautete schon das Motto der drei Musketiere. Daran hat man sich wohl auf dem Drehenthalerhof erinnert und am Mittwochnachmittag ein starkes Zeichen der Solidarität mit dem drangsalierten und inzwischen deswegen zurückgetretenen Ortsvorsteher Martin Klußmeier gesetzt. Am Freitag zog auch noch der Ortsbeirat nach und trat ebenfalls geschlossen zurück!

Klußmeier hatte sich über Jahre voller Elan für den Otterberger Stadtteil engagiert. Nun gaben seine Nachbarn ihm ihre Dankbarkeit dafür zurück und stärkten