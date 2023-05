Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kreistagssitzung am Montag war bemerkenswert. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. So kamen die Mitglieder zum ersten Mal seit November 2015 wieder im Kreishaus in Kaiserslautern zusammen. Dessen Sanierung