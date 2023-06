Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kennen Sie das Filmchen im Netz, in dem ein gelber Minion den anderen schallend auslacht? Der, der so richtig schön schadenfroh ist, steht für die Lehrer. Sein Kompagnon, der genervt aus der blauen Latzhose schaut, repräsentiert die Elternseite. Ja, ist lustig. Und wieder so passend in der jetzigen Situation. Folgte auf die Ferien doch der Fernunterricht. Und schon in der ersten Woche musste so manche Mutter und so mancher Vater nur zu deutlich begreifen, dass das Lernen mit unwilligen Schülern durchaus unerquicklich sein kann.

„Nein!!!“, war in jüngster Zeit auch in unseren eigenen vier Wänden das am häufigsten zu hörende Wort aus Kindermund. Keine Frage, das Homeoffice des Nachwuchses stellt