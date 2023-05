Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Deutsche Post – die Post für Deutschland“, so lautet der Slogan des privatisierten, ehemaligen Staatsunternehmens, das sich auf seiner Internetseite kräftig auf die Schulter klopft und sich selbst eine „beständig hohe Qualität im Briefgeschäft“ bescheinigt. Nur am Rande: Dass Eigenlob stinkt, hat mir meine Mutter schon in Kindertagen eingebläut. Noch schlimmer ist solche Selbstgefälligkeit freilich, wenn es auch noch gar keinen Grund gibt, sich selbst zu loben.

So wie seit geraumer Zeit bei der Deutschen Post – der Post für Deutschland. Ja, sie ist leider hier bei uns inzwischen tatsächlich auch die einzige.