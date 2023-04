Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre Pandemie mit all ihren Einschränkungen haben wir weitgehend stoisch ertragen. Immer mit der Hoffnung, dass es ja irgendwann vorbei sein würde. Und gerade als es schien, dass das Virus so langsam an Macht verliert und wir bald unser altes schönes Leben zurückbekommen würden, kam die nächste, fast noch unvorstellbarere Hiobsbotschaft: Krieg in Europa! Mit unendlichem Leid in der Ukraine und (weiteren) bislang zum Glück nur wirtschaftlichen Folgen für uns alle.

Am Sonntag hab ich zum ersten Mal in meinem Leben für eine Tankfüllung knapp 100 Euro hingeblättert! Als ich beim Einfahren in die Tankstelle sah, dass der Liter Diesel