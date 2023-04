Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sind Sie auch so genervt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm wie ich? Ob ARD, ZDF oder die Dritten, seit Wochen tagtäglich das gleiche Bild auf der Mattscheibe: Nach den Nachrichten folgt der Corona-Brennpunkt, danach die Corona-Sondersendung und danach diverse Talkshows zu – was sonst! – Corona, personell bestückt mit immer denselben Virologen, Politikern, Volkswirtschaftlern und Journalisten, die sich in den Sendern offenbar die Klinke in die Hand geben, um uns die Problemlage umfassend zu erklären.

Klar, Information und Aufklärung sind wichtig, aber muss es so geballt und vor allem in allen öffentlich-rechtlichen Sendern gleichzeitig sein? Haben die zur Abwechslung nicht mal