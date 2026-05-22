Der Westpfälzischen Moorniederung ihren ursprünglichen Charakter wiederzugeben, das versucht der Forst an einigen Stellen. Der fleißigste Helfer ist aber ein tierischer.

Richtig moorig ist die Westpfälzische Moorniederung, landläufig auch Landstuhler Bruch genannt, heute nur an wenigen Stellen. Von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde dort entwässert, Torf abgebaut und Sand aufgetragen, um die Fläche landwirtschaftlich bearbeiten zu können. Heute wird sie teilweise als Grünland oder für die Forstwirtschaft genutzt, Siedlungen und die Ramsteiner Airbase ragen in sie hinein, etliche Straßen und eine Bahnlinie durchziehen den rund 40 Kilometer langen und zwei bis vier Kilometer breiten Streifen zwischen Einsiedlerhof und Waldmohr. Dabei wäre mehr Moor gut. Denn wassergesättigter Torfboden bindet viel CO 2 . Als „Klimaschutzfläche“ bezeichnet daher Sandra Hartmann, die Projektleiterin für Umweltvorsorge und öffentliche Planung im Forstamt Kaiserslautern, die Stellen im Bruch, an denen sich die Landschaft wieder in ein Moor zurückverwandeln darf.

Vom Menschen dafür vorgesehen sind derzeit vor allem zwei Areale zwischen Einsiedlerhof und Kindsbach. Das eine wird bereits seit gut 15 Jahren weitestgehend sich selbst überlassen, das andere erst seit Anfang 2025. Aber beim Projekt Wiedervernässung mischt noch jemand anderes mit, aber dazu später mehr.

Birken und Erlen fühlen sich wohl, Kiefern und Fichten fallen um

Die ältere der Wiedervernässungsflächen, die vom Forstamt betreut wird, liegt westlich des Einsiedlerhofes. 2010 wurden dort die in früheren Zeiten angelegten Entwässerungsgräben mit Dämmen verschlossen, sodass das Wasser nicht mehr abfließen kann. Mittlerweile hat sich das rund sieben Hektar große Areal stark verändert. Die meisten Fichten und Kiefern, die nicht von den Förstern als Starthilfe gefällt wurden, sind abgestorben, weil es ihnen zu nass geworden ist. Ihre Wurzeln faulen, sagt Michael Dejon, der das Revier Neubau, in dem sich die Fläche befindet, leitet. Sandbirken und Erlen fühlen sich hingegen wohl in dem immer nasser werdenden Habitat.

Ganz schön nass: Das Torfmoos, das Försterin Sandra Hartmann ausdrückt, kann viel Wasser speichern. Foto: Pola Schlipf

Sandra Hartmann führt über eine Holzbohle ein paar Meter in das neu entstehende Moor hinein. Der Boden scheint leicht zu federn, an einigen Stellen quatscht es unter den Füßen und riecht ein wenig modrig. Es geht weglos vorbei an verrottenden Baumstümpfen und schwarzen Wasserstellen. „Die Fläche entwickelt sich richtig gut“, findet die Försterin. Während Moorbirken, die ursprünglich hier gewachsen sind, im Moment noch gezielt von den Menschen gesetzt werden müssen, hat sich das Torfmoos von ganz alleine wiederangesiedelt. Die hellgrüne Pflanze ist der beste Torfbildner: Nach oben wächst sie immer weiter, die unteren Teile sterben aufgrund von Sauerstoffmangel ab, zersetzen sich unvollständig und werden zu Torf. Fällt dieses nicht trocken, bleibt der darin von der Pflanze aufgenommene Kohlenstoff gebunden. Außerdem ist das Moos ein sehr guter Wasserspeicher, wie Hartmann zeigt, indem sie eine Handvoll ausdrückt. Es kann mehr als das Dreißigfache seiner Trockenmasse aufnehmen. Moore können daher auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten, denn sie nehmen große Niederschlagsmengen auf, geben diese aber nur langsam wieder an die Umgebung ab.

Dass das funktioniert, lässt sich auch etwas weiter Richtung Landstuhl auf der neuen, rund zehn Hektar großen Wiedervernässungsfläche beobachten. Zwischen der alten Torfstecherhütte und der Moordammmühle wurde sie vor etwas mehr als einem Jahr vom Kaiserslauterer Forstamt und der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) auf einem Teil einer Ausgleichsfläche für das Weilerbacher Hospital angelegt, finanziert durch das Moorschutzprogramm des Landes. Hartmann, die das Projekt ebenso wie Dejon von Anfang an begleitet hat, findet: „Der Unterschied zu vorher ist schon jetzt deutlich. Das Bild verändert sich rasant.“ Zwar federt der Boden noch nicht so sehr wie auf der alten Wiedervernässungsfläche, aber auch hier füllt sich das Areal sichtbar mit immer mehr Wasser. Die Kiefern, die nicht gefällt wurden, um die damals an ihren Stämmen siedelnden Waldameisen zu schützen, verlieren bereits ihre Rinder und ihre Nadeln verfärben sich braun. „Das sind erste Zeichen, dass es ihnen zu nass wird“, weiß Hartmann. Dafür laufen überall Erlen auf.

Mit einem Moorbagger werden die Gräben verplombt

Bereits vor zwei oder drei Jahrzehnten hätten ehrenamtliche Naturschützer gemeinsam mit Forstleuten einige Gräben in diesem Bereich des Bruchs mit Plastik verschlossen, sagt Hartmann. Nun seien diese Verschlüsse entfernt und durch Plomben aus natürlichem, lehmhaltigen Material ersetzt worden. Außerdem sei das bei deutlich mehr Gräben geschehen. Dafür sei ein spezieller Moorbagger zum Einsatz gekommen. Gesetzte Pegelmesser sollen über den reinen Augenschein hinaus Auskunft darüber geben, wie sich der Wasserstand über die Zeit verändert. Noch liegen dazu aber keine Ergebnisse vor.

Was aber schon jetzt klar ist: Bis aus den wiedervernässten Arealen wirklich eine Moorlandschaft wird, dauert es, und zwar lange. Die Torfschicht wächst nur rund einen Millimeter pro Jahr in die Höhe. Bis zu fünf Meter dick war sie einmal im Bruch, entstand also im Laufe von 5000 Jahren.

Gut gedämmt: Ein Biber hat sich im Bruch ans Werk gemacht und einen Bach gestaut. Foto: Pola Schlipf

Und noch etwas zeigt sich: Was die Menschen lange planen und mit schwerem Gerät umsetzen, das schafft der Biber wie nebenbei. Die in Deutschland streng geschützten, dämmerungs- und nachtaktiven Nagetiere errichten Dämme aus abgenagten Baumstämmen und stauen so Fließgewässer. Auch in der Westpfälzischen Moorniederung ist das der Fall. „Er ist der Gestalter, besser könnten wir es nicht machen“, stellt Projektleiterin Hartmann anerkennend fest. Und sie fügt mit dem Blick auf ein großes Areal, das der Biber zwischen seiner Burg und seinem Damm unter Wasser gesetzt hat, hinzu: „Es ist schon toll, so etwas miterleben zu können.“ Ihr Kollege Dejon freut sich ebenfalls über den tierischen Helfer. Der Biber sei gut für den Naturschutz, sagt der Revierleiter.

Unter Wasser gesetzt: Die Fläche zwischen Biberburg und Biberdamm wird ganz ohne menschliches Zutun zur Vernässungsfläche. Foto: Pola Schlipf

Freude über tierischen Gestalter, aber auch Konfliktpotenzial

Gleichzeitig spricht er auch Konflikte an, die durch die Bautätigkeit des Tieres entstehen können. Der Grundwasserspiegel hebt sich, was aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht, aber auch für die Besiedlung in der Region nicht immer günstig ist. Zudem ziehen größere Wasserflächen Wasservögel an, was wiederum in der Nähe eines Flughafens wie der Airbase problematisch ist. Denn Vögel, die in die Triebwerke von Flugzeugen geraten, können diese stark beschädigen und so die Flugsicherheit gefährden. Eine großflächigere Renaturierung des Moors sei aus diesen Gründen nicht möglich, sagen die Förster. Dafür ist die Moorniederung größtenteils auch schon zu sehr verändert worden. Von einer Moorfolgelandschaft spricht etwa der Leiter der Abteilung Geologie beim Landesamt für Geologie und Bergbau, Ulrich Dehner. Das habe die Rasterkartierung, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat und deren Ergebnisse gerade zusammengefasst werden, ergeben.

Auf ausgewählten Arealen aber wird wiedervernässt – um etwas zum Klimaschutz beizutragen und um zu erleben, wie sich die Natur Flächen zurückerobert und sie verwandelt.