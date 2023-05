Um „Das große Summen“ geht es am Sonntag, 21. Mai, im Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz. Kurz nach dem Weltbienentag dreht sich dort ab der Mittagszeit alles um die fleißigen Insekten.

„Eine Welt ohne Bienen ist undenkbar“, heißt es auf der Seite zum Weltbienentag, zu dem die Vereinten Nationen den 20. Mai erklärt haben. An diesem Tag soll darauf hingewiesen werden, dass die Bienen dringend Schutz benötigen. Sie sind Bestäuber für Pflanzen und daher besonders für Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion unentbehrlich.

Das HdN widmet sich am Sonntag, 21. Mai, den Insekten. Wer sich schon einmal gefragt hat, in welchem Verhältnis die Wild- zur Honigbiene steht, ist bei dem Vortrag „Kein Honigschlecken – das Leben der Wildbienen“ von Hans Schwenninger um 13 Uhr genau richtig. Der Referent vom Wildbienenkompetenzzentrum mit Sitz in Neustadt erläutert, wie die Tiere leben und wieviel sie für die Bestäubung von Pflanzen leisten. Des Weiteren geht es um ihren Bestand und um die Gefährdungen, denen sie ausgesetzt sind sowie um Hinweise, wie die Arten gefördert werden können. Anschließend ist Zeit für eine Diskussion.

Danach geht es an die Waben: Um 15 Uhr wird der erste Frühlingsblütenhonig von Imker Mathieu Treffer vor Ort geschleudert. Die Vorführung zeigt alle notwendigen Arbeitsschritte und klärt offene Fragen zum Thema Imkern.

Zusätzlich wird es einen Informationsstand der Aktion „BienenPlus“, einem Projekt der Heinrich-Kimmle-Stiftung, geben. Eine Ausstellung zu Wildbienen vom BUND Darmstadt ist sowohl im Haus als auch auf dem Außengelände zu sehen. Für die kleinen Gäste gibt es Spiele, für alle Essen und Trinken.