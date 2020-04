Insgesamt 10.000 OP-Masken haben die chinesischen Partner der Wirtschaftsförderung von Stadt und Landkreis Kaiserslautern (WFK) als Zeichen der Freundschaft und der Solidarität als Geschenk an Stadt und Kreis geschickt. Seit 2019 hat die WFK eine Repräsentanz in der chinesischen Metropole Foshan.

Landrat Ralf Leßmeister nahm am Dienstag davon 5000 OP-Masken für den Landkreis in Empfang, die WFK-Mitarbeiter Nico Au persönlich in die Kreisverwaltung brachte. „Das ist eine sehr schöne Geste und ein besonderes Zeichen der Freundschaft in Zeiten der Corona-Pandemie“, freute sich Landrat Ralf Leßmeister über die Spende aus Foshan. „Die OP-Masken werden an unseren verschiedenen Standorten für die Besucher unserer Verwaltung zur Verfügung gestellt.“