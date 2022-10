Positive PCR- oder PoC-Tests werden an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Betroffene müssen sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben. Aber müssen sie auch damit rechnen, dass das Ordnungsamt an ihrer Tür klingelt und kontrolliert? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Zuständigkeitsbereich des hiesigen Gesundheitsamtes über 97.000 durch einen PCR-Test positiv getestete Personen zuzüglich der Kontaktpersonen, für die lange Zeit ebenfalls Absonderungspflicht bestand, gemeldet. Die Amtshilfe zur Kontrolle der Isolation war und ist laut Kreisverwaltung ein ständig währendes Thema. Sie kann in begründeten Fällen vom Gesundheitsamt bei den zuständigen Ordnungsämtern erbeten werden. In einer Vielzahl von Fällen sei dies geschehen, teilt die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, Georgia Matt-Haen, auf Anfrage mit. In der aktuellen Lage habe das Gesundheitsamt bislang jedoch nicht um Amtshilfe gebeten.

Bis zu 25.000 Euro Bußgeld

Für Positiv-Getestete besteht nach den aktuell geltenden Absonderung- und Quarantäneregeln eine Pflicht zur Isolation. Das vorsätzliche oder fahrlässige Verlassen des Absonderungsortes ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Festgesetzt wird die Höhe von den Bußgeldstellen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern.

In der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl wird die Isolationspflicht nach Mitteilung durch das Gesundheitsamt stichprobenweise am Wohnort des Betroffenen überprüft, indem die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde an der Haustür klingeln. Sollten sie die Erkrankten nicht antreffen, werde dies der Kreisverwaltung gemeldet, die dann gegebenenfalls weitere Schritte einleitet, berichtet Markus Mühlen, Leiter des Ordnungsamts.

„Bei den Zahlen illusorisch“

Nicht anders geht die VG Weilerbach vor. Das Ordnungsamt unterstütze hier nur im Einzelfall auf Anforderung des Kreises im Rahmen der Amtshilfe, wobei aktuell keine Kontrollen angefragt würden, sagt Abteilungsleiter Kai Wiehn. In Zeiten der regelmäßigen Kontrollen bis circa Mitte 2021 hätte es aber Hausbesuche gegeben. Waren die Erkrankten nicht erreichbar, was sehr selten der Fall gewesen sei, wurde dies an das Gesundheitsamt gemeldet.

In der VG Ramstein-Miesenbach gab es zu Beginn der Pandemie Kontrollen durch das Ordnungsamt, jetzt allerdings nicht mehr. „Bei den Zahlen ist das mehr als illusorisch“, hält VG-Chef Ralf Hechler fest. „Das Gesundheitsamt, das uns damals bei deutlich niedrigeren Zahlen die Positiven gemeldet hatte, kommt in solchen Größenordnungen nicht mehr nach. Bis die Daten bei diesen hohen Zahlen bei uns ankommen, ist die Fünf-Tage-Regel wahrscheinlich schon herum.“ Am Anfang der Pandemie hätten die Ordnungsamtsmitarbeiter bei Infizierten vorgesprochen und Informationen zugestellt. „Das war aber eher eine Hilfeleistung, denn eine ,scharfe Kontrolle’“, meint der VG-Bürgermeister.

In der VG Bruchmühlbach-Miesau seien bei Bedarf und auf Bitte des Gesundheitsamtes bis März 2022 in Einzelfällen Adressermittlungen durchgeführt worden, teilt Bürgermeister Erik Emich mit. Waren die Erkrankten nicht erreichbar, erfolgte eine Rückmeldung ausschließlich an das Gesundheitsamt.

Keine Kontrollen finden aktuell in der VG Otterbach-Otterberg und der VG Enkenbach-Alsenborn statt. Derzeit erhalten die Ordnungsämter keine Informationen bezüglich der Quarantänefällen, berichten die Verbandsbürgermeister Harald Westrich und Silke Brunck.