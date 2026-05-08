Nach der Auflösung des Vereins „Wir in Otterberg“ gehen 21.121 Euro zweckgebunden an die Stadt. Wie das Geld verwendet werden soll, ist jetzt geklärt.

Die Stadt Otterberg kann sich über eine finanzielle Zuwendung in Höhe von mehr als 21.000 Euro freuen. Das Geld stammt aus der Auflösung des Vereins „Wir in Otterberg“. Dieser war vor rund zehn Jahren aus dem früheren Otterberger Verkehrsverein hervorgegangen und hat sich der Förderung der Heimatpflege und des traditionellen Brauchtums in Otterberg gewidmet.

Aktiv war der Verein bei der Ausrichtung des Otterberger Advents und beim Altstadtfest. Unter anderem kümmerte er sich um die Vermietung sowie die Instandhaltung der Buden. Außerdem sorgte der Verein für die Beschaffung und den Verkauf der Bändchen für das Frühlingsfest.

Rücklage für den Erhalt der Buden

Genau für diese Verwendungszwecke soll der Löwenanteil des ehemaligen Vereinsvermögens auch weiterhin verwendet werden. Der Otterberger Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, eine Rücklage in Höhe von 10.000 Euro zu bilden, aus der in Zukunft die Instandsetzung der Hütten bezahlt werden soll. Das restliche Geld soll in eine nachhaltige Beleuchtung für den Adventsmarkt investiert werden sowie in den Kauf einiger neuer Häuschen.

Darüber hinaus will man damit beim nächsten Frühlingsfest wieder die Bändchen anschaffen. Allerdings, so Stadtbürgermeister Jan Hock, müsse man sich für die künftigen Veranstaltungen nach einem neuen Sponsor umschauen. Mit dem Beschluss folgte der Stadtrat der Empfehlung des Fremdenverkehrs- und Kulturausschusses, der sich mit der Verwendung des Geldes in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hatte. Noch im April 2025 war der Stadtrat uneinig, was mit dem Geld geschehen soll.