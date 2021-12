Wintersonnwende: Am kürzesten Tag des Jahres, dem astronomischen Winteranfang am 21. Dezember, geht die Sonne über dem Reiserberg schon um 16.28 Uhr unter. Der Blick zum Himmel lohnte sich für die Studentische Arbeitsgemeinschaft Astronomie am Dienstag also schon am frühen Abend. Es war dunkel genug für den Blick in die Sterne.

„Dieser Tag beinhaltet viel Mystisches. Er ist ein greifbarer, kosmischer Tag und war schon für die Menschen früherer Zeiten wichtig“, erläutert Christian Anders, Vorsitzender der Studentischen Arbeitsgemeinschaft Astronomie (Saga) im Fachbereich Physik der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern. „Ab dieser Zeit war es vorbei mit den kurzen Tagen und den langen, dunklen Nächten.“ Die Wintersonnenwende ist die Umkehr der Sonnenbewegung am 21. Dezember. „Nahezu jede Kultur hatte und hat einen starken Bezug zur Wintersonnenwende. Sie ist auch elementarer Teil jeder Weihnachtsgeschichte.“ Anders verweist auf den 25. Dezember, der bereits im antiken Rom als Festtag galt. Die Römer feierten an diesem Tag den Geburtstag des Sol Invictus, des Unbesiegten Sonnengottes. Die Wintersonnenwende galt in vielen Kulturen als der Sieg des Lichtes und des Lebens über die Finsternis und den Tod. Bei Germanen, Balten sowie Skandinaviern feierte man zur selben Zeit das Julfest. Die Wintersonnwende war für viele Menschen jedes Jahr von großer Bedeutung – vor allem für Aussaat und spätere Ernte. Dass viele in dieser Zeit die Häuser mit immergrünen Zweigen – etwa von Tanne, Fichte und Kiefer – schmückten, ist ein uralter vorchristlicher Brauch.

„Aus Interesse am Universum“

Interessiert lauschen am Dienstagabend Saga-Mitglieder und Gäste den Ausführungen des Hobbyastronomen. Auf dem Gipfel des Reiserbergs, der höchsten Erhebung im Kreis Kaiserslautern, verleiht die steinerne Sonnenuhr dem Treffen die passende Kulisse. Keiner lässt sich so einfach von den frostigen Temperaturen abschrecken. „Die Wintersonnenwende kennzeichnet zeitlich den Winteranfang. Auf der nördlichen Erdhalbkugel ist dies der kürzeste Tag im Jahr. Mehr als 16 Stunden bleibt die Sonne unter dem Horizont“, erklärt Anders. An diesem frühen Abend herrschten Clear Skies, also klare Himmel. In Anlehnung an den internationalen Gruß der Amateurastronomen meint der Vorsitzende: „Wäre der Himmel wolkenverhangen, hätten wir leider nichts sehen und uns nicht treffen können“.

Leonhard Haas aus Kaiserslautern ist Mitglied bei Saga. „Aus Interesse am Universum“ ist er mit von der Partie. Ralf Hellwig aus Matzenbach ist mit einigen Freunden angereist. Als der Himmel spektakulär in viele rötliche Nuancen über der weiten Hügellandschaft erstrahlt, schießt er zahlreiche Erinnerungsfotos. Christian Anders besucht im Kreise der Hobbyastronomen immer mal wieder den Reiserberg, um die verschiedenen Sonnenuntergangstellen im Jahreslauf zu erkunden. Er war auch am 22. September zur Tag-und-Nachtgleiche hier. „Da sahen wir den Sonnenuntergang knapp südlich des Königsbergs bei Wolfstein.“ Anhand eines mitgebrachten Globus verdeutlicht der Wissenschaftler die Neigung der Erde zur Sonne hin. „Zur Sommersonnenwende am 21. Juni ist die Nordhalbkugel mehr in Richtung Sonne gekippt. Die Sonne beschreibt einen großen Tagbogen. Sie erscheint im Nordosten und versinkt im Nordwesten. Die Sonnenstrahlen fallen lange und steil auf die Erde und erwärmen sie kräftig, es ist Sommeranfang.“

Teleskop im Gepäck

Ab 22. Dezember, zum Winteranfang, sei es genau umgekehrt. Die Südhalbkugel sei jetzt mehr der Sonne zugeneigt. Das bedeute für die Nordhalbkugel, dass die Sonnenstrahlen nur flach auf den Boden treffen. Die Sonne steige im Südosten auf, beschreibe einen niedrigen Tagbogen und versinke bereits wieder im Südwesten. „Alleine die Schrägstellung der Erdachse ist Ursache der Jahreszeiten“, erläutert Anders.

Der Physiker hat ein Celestron C8 Teleskop im Gepäck. „Wenn es in etwa einer Stunde hier richtig dunkel ist, wollen wir den Jupiter beobachten.“ Vielleicht sei auch noch das Sternbild Orion, oft auch einfach als Orionnebel bekannt, zu sehen. Das Sternbild gehöre zu den Himmelsobjekten, die am häufigsten fotografiert und auch am intensivsten erforscht würden. Es gewähre Einblicke in den Prozess der Sterngeburt, der wahrscheinlich für unsere Sonne ganz ähnlich ablief. Somit hoffen die Mitglieder und Freunde von Saga weiterhin auf Clear Skies und viele interessante Aus- und Einblicke in das Universum.