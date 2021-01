Pünktlich zum Wochenende hat uns Petrus ein wahres Wintermärchen beschert. War es am Freitag noch nasskalt und unangenehm, ließ sich bereits am Samstag mit etwas Glück zwischen den tief verschneiten Bäumen im Pfälzerwald die Sonne blicken. Der Sonntag startete bereits mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen, die es beim Spaziergang in der Nase kribbeln ließen. Trotz Werten teils deutlich unter null zog es noch mehr Menschen als in Corona-Zeiten ohnehin üblich raus in die Natur. Bereits am frühen Morgen herrschte auf den Straßen im Pfälzerwald reger Verkehr, und kaum ein Parkplatz blieb lange verwaist. Wer Einsamkeit in der winterlichen Idylle – wie hier im Wald bei Trippstadt – suchte, bekam meist schneller Gesellschaft, als ihm lieb war. Ob mit Hund, mit Kind, zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Offenbar wollte sich kaum einer die mittlerweile selten gewordene Gelegenheit auf eine Wanderung in winterlich weißer Pracht entgehen lassen.