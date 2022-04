Dem Schnee trotzen musste auch das neue Storchenpaar im Wiesental in Olsbrücken am Wochenende. Die beiden Bewohner sind nicht die gleichen wie im Vorjahr, stellte Storchenfreund Matthias Fischer an den Ringnummern fest. Über Alter und Herkunft stehe noch die Rückmeldung der Vogelwarte aus.

Wie Fischer berichtet, sei am 17. März der erste Storch im Quartier aufgetaucht. Die längere Ausschau nach Mitbewohnern wurde am 28. März mit der Ankunft eines Partnertiers belohnt. Seither beobachtet Matthias Fischer das Paar, das eifrig am Nestbau arbeitet, vermutlich einen Nistplatz hergerichtet hat. Der Horst scheint wohl auch anderen zu gefallen, denn der erste Nestbewohner musste bereits einen Konkurrenten vertreiben, um sein Heim zu verteidigen. Ob es sich um den „Nestbesitzer“ vom vergangenen Jahr handelte, konnte Fischer nicht ausmachen.