In Reichenbach werden fünf alte Windräder gegen vier neue getauscht. Ein Baustellenbesuch zwischen Kranarbeiten, tonnenschweren Teilen und Betonfundamenten.

Treffpunkt ist am Kranplatz unter der Bestandsanlage. Festes Schuhwerk ist erwünscht, Sicherheitsschuhe wären noch besser, immerhin geht es auf eine Baustelle. Und zwar auf eine, auf der standardmäßige 50 bis 90 Tonnen schwere Teile in 100 Meter Höhe gehoben werden. Im Windpark von Reichenbach drehen sich gerade fünf Windräder weniger als noch vor ein paar Wochen. Die vor über 20 Jahren in Betrieb genommenen Anlagen werden durch neue ersetzt. Diese sind nicht nur leistungsfähiger, sondern auch größer, sodass sie in noch windigere Luftschichten reichen und somit mehr Energie erzeugen können, erklärt die Projektleiterin Nina Laupichler. In Zahlen ausgedrückt soll sich die erzeugte Energie durch die neuen Windräder von zehn auf 24,8 Megawatt erhöhen.

Dafür braucht es dann auch nur noch vier statt der bisherigen fünf Anlagen. Auf der Baustelle, die hinter den Feldern hinter dem Jettenbacher Tierheim beginnt, ist der Abbau der alten Windräder, die mit Rotorblatt 100 Meter hoch sind, bereits in vollem Gange. Nur noch ein Turm erstreckt sich in den wolkenverhangenen Himmel. Die Rotorblätter sind bereits abgenommen, der Antriebsstrang wird gerade von einem großen Kran heruntergehoben.

Keine Arbeiten, wenn es zu windig ist

Was für die Windräder selbst unabdingbar ist, kann bei ihrem Auf- und Abbau hinderlich werden: Bei Wind kann der Kran, der die schweren Teile bewegt, nicht arbeiten, erklärt Laupichler. Trotz der kleineren Verzögerungen, die sich durch die Zwangspausen ergeben, sei man bei dem sogenannten „Repowering“-Projekt gut im Zeitplan.

Etwa 60 Tage seien für den Rückbau der alten Anlagen eingeplant. Bis August dieses Jahres soll der Tiefbau abgeschlossen sein, im August nächsten Jahres könnten die neuen Windräder dann in Betrieb genommen werden, sagt Christian Hinsch von der Unternehmenskommunikation bei Juwi. Beim Blick den hohen und jetzt etwas nackt dastehenden Turm hinauf, ist es nur schwer vorstellbar, dass die neuen Anlagen bis zur sogenannten Narbe – also der Mitte der Windradflügel – nochmal 110 Meter höher sein werden. Die Spitzen der Flügel, die mit 80 Metern ebenfalls doppelt so groß sind wie die alten, reichen dann 250 Meter in den Himmel hinein.

Die Arbeiten mit dem Kran müssen bei stärkerem Wind pausieren. Foto: Leandra Philipp

Neues Windrad gleich neuer Standort

Normalerweise werde beim Abbau der ganze Stern, also das Rotorblatt mit Narbe, in einem abgenommen, erklärt Bauleiter Clemens Hötger. Hier habe man die Flügel aber einzeln herunternehmen müssen, ganz einfach, weil der Platz gefehlt hat, um das im Durchmesser 80 Meter lange Gebilde abzulegen. Und in der Tat ist um die Plätze um die alten Anlagen herum einiges im Gange. Gleich nebenan wird der Stellplatz für das neue Windrad vorbereitet, die können nämlich nicht einfach an genau dem gleichen Platz wieder aufgestellt werden.

Projektleiterin Nina Laupichler und Bauleiter Clemens Hötger. Foto: Leandra Philipp

Die alten Fundamente sind für die neuen, größeren und schwereren Anlagen nicht ausgelegt, erklärt Hötger. „Bei den größeren Anlagen müssen andere Abstände eingehalten werden und die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 20 Jahren auch verändert“, gibt Laupichler zu bedenken. Für die neuen Windräder musste der Standort demnach komplett neu geprüft und genehmigt werden. Das hat auch zur Folge, dass künftig nur noch zwei der Anlagen auf Reichenbacher Gemarkung stehen werden, die anderen beiden stehen im Bereich von Jettenbach.

750 Kubikmeter Stahlbeton für das Fundament

Damit müssen aber nicht nur die alten Windräder, sondern auch die Fundamente entfernt werden. „Wir müssen die Flächen wieder so herstellen, wie sie waren“, sagt Laupichler. Das sei Auflage der Rückbaugenehmigung. Bagger mit Meißel und Arbeiter mit Schweißbrennern machen sich an dem Beton zu schaffen.

Ein Bagger mit Meißel bricht das alte Fundament auf. Foto: Leandra Philipp

Nur einige Meter weiter wird mit schweren Walzen der Boden für den Neubau vorbereitet. An einigen Stellen ist schon der runde Bereich für das neue Fundament zu erkennen. Um die 100 Betonmischer werden gebraucht, um die etwa 750 Kubikmeter Stahlbeton bereitzustellen, die es für ein Fundament braucht. Von der runden Stelle erstreckt sich die Fläche länglich in eine Richtung. Die seltsame Form ergibt sich dadurch, dass hier der große Kran im Liegen und mit Hilfe zweier kleinerer Kräne aufgebaut wird, bevor er sich aufrichtet und mit seiner Arbeit beginnt. Der sogenannte Kranstellplatz, kann schon nach dem Aufbau wieder anderweitig genutzt werden. Erst zum Abbau eines Windrades wird diese zusätzliche Fläche wieder gebraucht.

Die runde Fläche, auf die später das Fundament gebaut wird, ist hier schon zu erkennen. Foto: Leandra Philipp

Bagger schneidet Windräder klein

Den Abbau und den Tiefbau übernimmt die Firma Juwi selbst, die Arbeiten am Fundament und der Neubau der Windräder erfolgen wiederum durch den dänischen Hersteller Vestas. Die 80 Meter langen Flügel aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff werden im Ganzen angeliefert. Auf einem sogenannten Selbstfahrer können sie leicht aufgerichtet werden, um auch Kurven nehmen zu können. Der Turm, der aus Stahl besteht, kommt in Einzelteilen, von denen das schwerste etwa 75 Tonnen wiegt.

Links liegen die kleingeschnittenen Turmteile, rechts die Reste der Flügel. Foto: Leandra Philipp

In Einzelteilen liegen jetzt auch die Reste der alten Windräder da. Manchmal könnten Anlagen im Ganzen verkauft werden, sagt Hötger. Das sei hier zwar angedacht gewesen, aber dann doch nicht zustande gekommen. Auch einzelne Teile könnten wiederverwendet werden. Der Rest wird von einem Bagger mit großem Kreissägeblatt zerschnitten und so für den Abtransport zerkleinert. Im Querschnitt zeigt sich, der Stahlturm ist innen hohl, um Platz für Kabel und Aufstiegshilfen zu bieten, die jetzt aber schon entfernt wurden. „Da sieht man, was Stahl und die richtige Bauweise können“, bemerkt Hötger. Denn die Wände wirken tatsächlich dünn dafür, dass sie an ihrem höchsten Punkt eine mehrere hundert Tonnen schwere Last tragen müssen.