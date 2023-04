Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht es um die Energiewende? Um den Schutz der Natur? Um das Recht des Bürgers, in politische Entscheidungen einbezogen zu werden? Oder ums Geld: den Gewinn einer Firma? Oder die Stadtkasse, also letztlich Gewinn für die Bürger? All diese Faktoren spielen in die Frage, ob Windräder im Otterberger Wald gebaut werden, hinein. Und so ist die Diskussion darüber ebenso erhitzt wie komplex.

Das Vorhaben, Windräder zu bauen, ist schon in normalen Zeiten keines, dass von heute auf morgen umgesetzt wird. In Zeiten von Corona dauert alles noch mal länger. Im Raum stehen die