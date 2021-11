Nach wie vor wird heiß um den geplanten Windpark im Mehlbacher/Otterberger Wald diskutiert. Die Ortsgemeinde Schneckenhausen hatte am Dienstagabend zu einer Bürgersprechstunde eingeladen. Vertreter der Firma Gaia, die das Projekt mit drei Windkraftanlagen (WKA) umsetzen wollen, als auch die Bürgerinitiative Pro Otterberger Wald (BI) kamen zu Wort.

Jan Roß von Gaia informierte zunächst über die Planungen, die 2018 begonnen hatten, nachdem sich die Pfalzwerke zurückgezogen hatten. Kernpunkt seiner Präsentation war die Vorstellung der Haustürbefragung in Mehlbach, Schneckenhausen und dem Otterberger Stadtteil Lauerhof, die im August 2020 im Auftrag von Gaia von dem Techunternehmen „explaintech“ durchgeführt worden war. An vier Tagen wurden 788 Haushalte zu dem Vorhaben an sich und zur Meinung über Windenergie befragt.

Demnach seien in Mehlbach 37 Prozent der Befragten dem Projekt gegenüber positiv eingestellt, 30 Prozent negativ. In Schneckenhausen lehnen 56 Prozent das Vorhaben ab, und die Bewohner des Lauerhofs stehen ihm wegen der Sichtbarkeit der Windkraftanlagen und möglicher Beeinträchtigungen bei der Anlieferung kritisch gegenüber. Als Ergebnis hält Roß fest, dass eine Mehrheit von 56 Prozent der Befragten die Windenergie im Allgemeinen befürworte und zehn Prozent diese Energieform ablehne. Ein Drittel sei neutral oder gleichgültig eingestellt oder habe sich nicht äußern wollen.

Meinung ist gespalten

Zu dem konkreten Projekt sei die Meinung eher gespalten. 51 Prozent und damit eine knappe Mehrheit seien Befürworter oder stünden ihm neutral oder gleichgültig gegenüber. Dieses Ergebnis entspreche nicht den Aussagen der BI, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung gegen das Projekt sei. Als Hauptgrund für diese Ablehnung nennt Roß die Standorte im Wald und kündigte weitere Gespräche an. Grundsätzlich herrsche aber ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Energiewende.

Im kommenden Jahr soll der Antrag für die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gestellt werden. Auch sei eine 140 Meter hohe Windmessanlage auf Mehlbacher Gemarkung erforderlich, für die noch der Bauantrag gestellt werden müsse. Roß verwies auch darauf, dass die Gemeinden Otterberg, Mehlbach und Schneckenhausen abhängig von der Fläche mit einer finanziellen Beteiligung rechnen können. Er ging davon aus, dass Schneckenhausen circa 10.600 bis 12.200 Euro pro Jahr erhält.

Kritik an der Umfrage

Harsche Kritik an dem Vorgehen und der Befragung übte Norbert Herhammer. Der CDU-Fraktionsvorsitzende aus dem Otterberger Stadtrat und BI-Mitglied, die mit sechs weiteren Gleichgesinnten vertreten war, sprach unter anderem von „haltlosen Darstellungen“ und „Zaubertricks“. Er bezog sich auf das derzeit laufende Verfahren zur Erstellung eines Teilflächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (VG), wonach Windkraft gesteuert werden solle, und auf die Forderung des Otterberger Stadtrats an das Land im Dezember 2020, von den Plänen zum WKA-Bau im Otterberger Wald zurückzutreten.

Bezüglich der Umfrage warf Herhammer Gaia vor, im Vorfeld Stadtratsmitglieder mit Briefen unter Druck gesetzt zu haben, deren Inhalt eine Mischung aus unverbindlichen Lockangeboten und unverhohlenen Drohungen sei und in seinen Augen nichts anderes als ein Erpressungsversuch darstellen. Er stellte die Methodik der Umfrage als auch ihren repräsentativen Charakter in Frage und warf Gaia als „Gipfel der Trickserei und Unverschämtheit“ vor, neutrale und gleichgültige Stimmen den positiven zugeschlagen zu haben. „Damit wird aus einer Minderheit auf wundersame Weise eine Mehrheit und die Aussage der BI scheinbar widerlegt“, kritisierte er und stellte die Bedeutung des Waldes für den Klimaschutz heraus.

Diese Anschuldigungen führten während des Vortrags bei Roß und seinem Kollegen Roberto Andreula mehrfach zu Stirnrunzeln und Kopfschütteln. Schon mehrfach habe es ausführliche Infoveranstaltungen gegeben, an diesem Abend sei es um eine Kurzpräsentation der Umfrageergebnisse gegangen. Ein repräsentatives Ergebnis der Befragung sei nicht gewollt gewesen, vielmehr sei das Ziel das Einfangen eines Stimmungsbildes der Bevölkerung gewesen, nahm Andreula Stellung.

Infos und Transparenz

Von den Zuhörern und den BI-Mitgliedern wurden Fragen bezüglich des erforderlichen Einschlags für den Standort und die Zuwegung, der Greifvogelhorste und Fledermauspopulationen, neuer Technologien und der Möglichkeit der Ausweisung anderer Flächen laut. Viel Zeit für die Beantwortung blieb nicht, da der vorgesehene Zeitrahmen bereits überschritten war. Für den Schneckenhausener Beigeordneten Martin Schneider ging es mit dieser Einladung in erster Linie um Information und Transparenz. „Die WKA sind im Ort Gesprächsthema, viele schauen genau drauf“, sagte er. Die Umfrageergebnisse im Dorf seien eindeutig ablehnend.