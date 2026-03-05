Ohne Probleme hat der Martinshöher Rat den Doppelhaushalt 2026 und 2027 beschlossen. Die Gemeinde hat Grund zum Optimismus.

Die Haushaltslage in Martinshöhe hat sich etwas beruhigt. Auch, weil nachträglich Geld vom Kreis Kaiserslautern in die Gemeindekasse fließt, das aus dem Jahr 2021 stammt. Während der Planung befand sich der Ergebnishaushalt für das 2026 noch um rund 55.000 Euro im Minus. Der kann nun sogar ausgeglichen werden. „Damit sind wir hier komplett im Plus“, freut sich Ortsbürgermeister Peter Palm.

Der Finanzhaushalt liegt allerdings für 2027 mit 10.000 Euro im Minus. Die Kommunalaufsicht habe aber bestätigt, dass der Doppelhaushalt genehmigungsfähig sei, versichert Palm. Die Bestätigung sei bereits gekommen, bevor bekannt wurde, dass Martinshöhe eine Nachzahlung erhält. Unter anderem, weil die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren immer ordentlich gewirtschaftet habe, erklärt Palm. Das wirke sich auch auf die Grundsteuer aus, die nicht erhöht werden muss. „Für mich war das eine Grundbedingung, als wir den Haushaltsplan erstellt haben“, sagt Palm.

Windräder sollen ab 2028 produzieren

Der Ortschef blickt optimistisch auf die Haushaltsjahre 2028 und 2029. Ab dann sind Mehreinnahmen für die Gemeinde zu erwarten, die aus neuen Windkraftanlagen generiert werden. Mindestens fünf neue Windräder könnten dann auf Martinshöher Grund und Boden stehen. Der Ortsbürgermeister rechnet damit, dass deren Bau im Jahr 2027 beginnt: „Produzieren sollen sie schon 2028.“ Aufgestellt werden sollen sie entlang des Feldweges in Richtung Wiesbach; unter Einhaltung der vorgeschriebenen 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung.

Welche Projekte geht Martinshöhe in den kommenden beiden Haushaltsjahren an? Zuerst den Ausbau des Neubaugebietes. Zu den bereits erschlossenen 22 Grundstücken gesellen sich links und rechts von der Zweibrücker Straße jeweils vier weitere. Die hierfür notwendige Erschließung soll noch in diesem Jahr beginnen, spätestens Anfang 2027. Die Planungen liefen bereits.

Geld für Kita-Spielgeräte

Dazu steht der Ausbau der Altgasse an, spätestens 2027. Der erstreckt sich bis in den südlichen Teil der Felsenbrunnerstraße. „Das wird sich zeitlich etwas ziehen, weil hier der ganze Unterbau gemacht werden muss. Der Kanal muss aber nicht erneuert werden, der ist in Ordnung“, erläutert Palm.

Dazu kann sich die Kita auf einen Geldsegen freuen. Von den Sozialen Diensten Sickingen erhält sie 1500 Euro. Der Männergesangsverein Frohsinn, der sich auflöst, spendet sein restliches Vereinsvermögen in Höhe von 2349 Euro. Ebenso der Skiclub Tornado Langwieden-Martinshöhe, der weitere 2591 Euro beisteuert. Alle drei Spenden in Höhe von insgesamt knapp 6500 Euro dienen der Anschaffung von Spielgeräten.