Trotz der sommerlichen Hitze zog es rund 110 Bürger Otterbergs und Umgebung am Mittwochabend in die Stadthalle: Sie wollten Näheres über den geplanten Windpark im Otterberger Wald erfahren.

Die Firmen Gaia und Juwi sind beide an dessen Bau interessiert. Aus Termingründen stellte Gaia am Mittwoch seine Pläne vor, Juwi wird am Donnerstag in der Stadthalle präsent sein. Gaia-Projektmanager Danyal Hauck überraschte mit der Ankündigung, die Zahl der Windräder von sechs auf vier zu reduzieren. Gleichzeitig sagte er, dass die Stadt den Windpark nicht verhindern könne. Sibylla Hege von der Bürgerinitiative Messerschwanderhof und Sybille Neumann von der Naturschutzinitiative Pfalzwald wiesen auf die Schädigung des Waldes und mangelnde Vorteile für die Stadt hin. Über die beiden Veranstaltungen werden wir in der Samstagsausgabe ausführlich berichten.