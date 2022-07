Die von der Landesregierung geforderten kürzeren Distanzen zwischen Wohnbebauung und neuen Windkraftanlagen wurden von den Ratsmitgliedern in Mehlingen auf ihrer Sitzung am Dienstagabend abgelehnt.

„Wir haben uns in der geforderten Stellungnahme dabei der erst kürzlich durch den Verbandsgemeinderat verabschiedeten Entschließung angeschlossen“, berichtete Bernd Wetz (SPD), Beigeordneter der Gemeinde Mehlingen, im Nachgang zur Sitzung der Mandatsträger. In der Änderung der Landesverordnung wird beschrieben, so heißt es in der Stellungnahme des Verbandsgemeinderates vom 28. Juni, dass der Mindestabstand zu Siedlungsgebieten von 1000 oder 1100 Metern, je nach Höhe des Rades, auf einheitlich 900 Meter reduziert werden soll. Die Feststellung, dass damit der Schutz der Bevölkerung vor möglichen nachteiligen Auswirkungen von Windkraftanlagen gewährleistet ist und die Akzeptanz der Bevölkerung gefördert wird, können die Ratsmitglieder jedoch nicht teilen. Neu zu errichtende Windkraftanlagen würden nach aller Wahrscheinlichkeit über 200 Meter Gesamthöhe erreichen. Der Abstand von 900 Metern zu Siedlungsgebieten sei zu gering, um von einer wirksamen Schutzzone zu sprechen.