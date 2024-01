Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Für eine Predigt herzlichen Applaus zu bekommen, erlebt man als Dekan auch nicht alle Tage“, sagte sichtlich erfreut Matthias Schwarz am Sonntagvormittag in der gut besuchten protestantischen Kirche in Schopp. Hier wurde der Beitritt der Kirchengemeinde zum Kirchenbezirk „An Alsenz und Lauter“ mit einem Gottesdienst gefeiert.

Der Dekan des Kirchenbezirks hielt die Ansprache während des Festgottesdienstes, mit dem die protestantische Kirchengemeinde Schopp-Linden-Krickenbach in ihrem neuen Dekanat willkommen geheißen