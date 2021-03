Die Wildkatze ist schon immer in Europa heimisch und hat mit der Hauskatze wenige gemein. Die Hauskatze stammt aus Afrika und geht auf die Falbkatze und weitere Kleinkatzen des Orients zurück. Die Römer haben die Hauskatze einst zu uns gebracht. Aus der Ferne ist es schwer, eine streunende oder verwilderte Hauskatze von einer Wildkatze zu unterscheiden. Die Wildkatze hat einen kräftigeren Kopf, einen Aalstrich auf dem Rücken, der an der Schwanzwurzel endet, vier bis fünf parallele Fellstreifen im Nackenbereich, Streifen auf den Schultern und mehrere dunkle Bänder am markant buschigen Schwanz. Der dickere Schwanz der Wildkatze ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Er trägt nur wenige Ringe und endet auffallend stumpf.

Sehr junge Wildkatzenwelpen unterscheiden sich wenig von wildfarbenen Hauskatzen. Der Wildkatzennachwuchs kommt ab März zur Welt. Hier appelliert Karl-Heinz Klein, wildfarbene Findelkatzen in Wald- und Waldrandgebieten vor Ort zu lassen und in den Folgetagen das Geschehen zu beobachten. Meist sei keine Hilfe notwendig. Aktuell sei Ranzzeit. „Viele junge, geschlechtsreife Wildkatzen überqueren jetzt unvorsichtig nachts und in der Dämmerungszeit die Straßen“, bittet Klein um vorsichtige Fahrweise.