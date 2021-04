Der zur Familie der Marder zählende europäische Dachs gehört zu den Wildarten, deren Bestände sich trotz der gewandelten Landschaft und der fortschreitenden Vereinnahmung der Natur durch Freizeitaktivitäten in den vergangenen Jahrzehnten auch im Kreis Kaiserslautern stetig erhöht haben.

In den Wildnachweisungen der Jagdbehörde wurden für das Jagdjahr 2000/01 70 Dachse registriert, 2019/20 waren es einschließlich Fallwild bereits 216 Tiere. Dieser Trend entspricht sowohl der Landes- als auch der Bundesstatistik. Nach möglichen Ursachen des Bestandsanstiegs befragt, verweist Kreisjagdmeister Hubertus Gramowski auf eine ähnliche Entwicklung wie beim Fuchs. Mit Sicherheit hätten sich die Dachsbestände erholt, nachdem sie in den 1970er Jahren im Rahmen der Tollwutbekämpfung bei den damals üblichen Fuchsbaubegasungen als „Kollateralschaden“ eingebrochen waren. Selbst tollwutgefährdet habe der Dachs auch von der späteren Immunisierung der Füchse gegen diese Seuche durch großflächig ausgebrachte Impfköder profitiert.

Bis zu 20 Kilogramm schwer

Im Übrigen sei der Dachs als „Nahrungsgeneralist“ in der Lage, sich ganz gut auf die veränderte Situation in der Landwirtschaft einzustellen. So könne er sich in den Mais- und Getreidefeldern bis zu deren Aberntung die zum Überwintern notwendigen Fettreserven anfressen. Im Wald lägen ab Herbst auch Eicheln und Bucheckern bereit. Eine besondere Vorliebe habe der Dachs für reifes Obst. Bei dem Allesfresser stehe auch tierischer Fraß wie Insekten, Regenwürmer, Mäuse, Reptilien, Amphibien, Fische sowie die Gelege und Jungtiere von Bodenbrütern auf dem Speisezettel. „Der Dachs erfüllt seine Aufgabe im Kreislauf der Natur und ist als Aasfresser eher nützlich als schädlich“, sagt Gramowski.

Mit 80 bis 90 Zentimetern Länge vom Kopf bis zur Schwanzspitze ist der überwiegend grau gefärbte Dachs der größte unter den heimischen Marderartigen. Gut genährte männliche Tiere können bis zu 20 Kilogramm auf die Waage bringen. Das schwarz-weiß gestreifte, schmale Gesicht macht den Dachs unverwechselbar.

Zuweilen werden auch Füchse im Dachsbau geduldet

Als Lebensraum bevorzugt er hügelige Landschaften mit Misch- und Laubwaldbeständen. Mit den langen, hervorragend zum Graben geeigneten Klauen seiner Vorderpfoten legt er hier – zumeist an Hängen – weit verzweigte Baue an. Mitunter befinden sich die über mehrere Eingänge zugänglichen Wohnkessel auf verschiedenen Etagen bis zu fünf Meter tief im sandigen Lehm. In den über ein System von Gängen miteinander verbundenen, unterirdischen Wohnungen halten sich mitunter mehrere Dachsfamilien gleichzeitig auf. Zuweilen werden hier in einer Art Burgfrieden auch Füchse geduldet.

Aufgrund seiner dämmerungs- und nachtaktiven Lebensweise bekommt man den Dachs allerdings nur selten zu sehen – am ehesten vielleicht als Verkehrsopfer am Straßenrand. Den Tag über hält er sich in seinem Bau auf. Erst am Abend und in der Nacht geht er „auf die Weide“, wie die Suche nach Fraß jägersprachlich genannt wird. In Feldrevieren lässt er sich dann mit einem guten Fernglas vom Hochsitz aus beobachten, wenn er zum Beispiel reifes Fallobst einsammelt und im Fang (Maul) zu seinem Bau trägt. Dachse hätten von ihm nichts zu befürchten, versichert Gramowski, es sei denn, einer ist sichtbar krank. Er erfreue sich lieber am Anblick dieses drolligen Gesellen.

Dachsschinken und Dachsbratwürste

Im Winter sinken die Aktivitäten des Dachses stark, in kälteren Regionen hält er eine Winterruhe. Mit Hilfe seines Fettvorrates kann er bis zu drei Monate ohne Nahrungsaufnahme auskommen. Paarungszeit ist im Sommer. Die Jungen, in der Regel zwei oder drei, kommen zumeist im März zur Welt. Sie sind zunächst weiß behaart und bis zum zwölften Tag blind. Männliche Jungtiere verlassen den Familienverband nach etwa einem Jahr. Dachse können bis zu 15 Jahre alt werden.

Wie von Wildbrethändler Waldemar Klein aus Rockenhausen (Donnersbergkreis) zu erfahren ist, gebe es nicht wenige Liebhaber von Dachsschinken und Dachsbratwürsten. Wegen der auf die Monate August bis Dezember begrenzten Jagdzeit handle es sich dabei allerdings um Saisonprodukte. Nur nach vorheriger Trichinenuntersuchung dürfe der Dachs als Lebensmittel verwertet werden. Das corticosteroidhaltige Dachsfett, jägersprachlich „Weiß“ genannt, werde – des Geruchs wegen mit Eisenkraut veredelt – zur Lederpflege, früher auch zur Wundversorgung von Kuheutern, verwendet. Einer seiner Kunden schwöre auf Dachsfett als wirksames Mittel gegen Schuppenflechte, so Klein.