Soll an der Ausfahrt des Wasgau-Parkplatzes in Rodenbach ein Spiegel aufgestellt werden? Der Gemeinderat will das – zuständig ist aber die VG-Verwaltung. Wie es weitergeht.

Die Situation für Verkehrsteilnehmer, die vom Parkplatz des Wasgau-Markts auf die Straße einbiegen wollen, ist wegen der Kurve und der Stützmauer neben der abschüssigen Einfahrt unübersichtlich. Besonders der fließende Verkehr von rechts könne schlecht eingesehen werden, erläuterte Ortsbürgermeister Markus Schick (CDU) die Situation. Deshalb hat der Gemeinderat im Mai 2025 über das Problem beraten und sich für das Aufstellen eines Verkehrsspiegels ausgesprochen. Weil die Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach als zuständige Verkehrsbehörde diesen Beschluss bis November nicht umgesetzt hatte, fragte Schick bei der Verwaltung nach. Dort habe er die Auskunft erhalten, dass die Ortsgemeinde eine solche Entscheidung nicht treffen könne.

Weil Zwick und der Rat die ausbleibende Umsetzung des Votums erneut monierten, reagierte die VG nun mit einer schriftlichen Stellungnahme, die Zwick in der jüngsten Ratssitzung vortrug. Demnach stehe das Ordnungsamt einem Verkehrsspiegel kritisch gegenüber, da dieser ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln könnte. Daher werde es an dieser Stelle keinen Spiegel geben, so die Verwaltung. Die Entscheidung darüber obliege der VG als Straßenverkehrsbehörde – die Ortsgemeinde werde in einem solchen Fall lediglich als Straßenbaulast- und damit auch als Kostenträger angehört. Diese Auffassung teilte der Rat nicht. Seiner Meinung nach handelt es sich bei einem Spiegel nicht um ein offizielles Verkehrszeichen. Somit liege die Zuständigkeit nicht bei der VG, sondern die Ortsgemeinde habe die Entscheidungsbefugnis.

Ein Ortstermin soll die Lösung bringen

Das Ordnungsamt verwies zudem auf den Grundsatz in der Straßenverkehrsordnung, wonach bei der Einfahrt von einem Grundstück (in diesem Fall der Wasgau-Parkplatz) in den öffentlichen Verkehrsraum (die Straße) der Verkehr dort Vorrang habe. Nicht zuletzt bestehe die Gefahr, durch den Blick in den Spiegel eventuell Radfahrer oder Fußgänger zu übersehen.

Diese Gefahr sahen die Ratsmitglieder eher als untergeordnet an. Sie halten an ihrer Forderung fest, an der Ausfahrt einen Spiegel zu installieren. Ferner wünschen sie sich einen Ortstermin zusammen mit Vertretern der VG, des Landesbetriebs Mobilität, der Polizei und der Ortsgemeinde. Sollte das Aufstellen eines Spiegels weiterhin abgelehnt werden, wäre für Schrick eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 eine Alternative. Auch diese Option könne dann bei dem Treffen besprochen werden.

Fraktionsübergreifende Kritik an der Verwaltung

CDU-Fraktionssprecher Götz Gießrigl forderte eine Lösung, mit der Stellungnahme der Verwaltung zeigte er sich unzufrieden. Das vierseitige Papier beschränke sich auf Rechtsprechungen und Paragrafen. „Es sieht aus wie ein Gutachten vom Schreibtisch“, sagte Gießrigl. Auch die SPD ist davon überzeugt, dass ein Spiegel für mehr Sicherheit sorgen würde. Die Fraktion ist der Meinung, dass das Aufstellen eines Spiegels auch bei einem Nein der Verwaltung möglich wäre, da es sich nicht um ein Verkehrszeichen handele. Die FWG stellte die Frage: „Welche Alternative gibt es, warum kommt kein Vorschlag von der Verwaltung?“