Die Gemeinde Kollweiler hat erst einmal keinen Ortsbürgermeister mehr. Der bisherige Ortschef Ralf Heinz (SPD) wird das Amt nicht kommissarisch weiterführen.

Das habe er einen Tag nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats der Weilerbacher Verbandsgemeindeverwaltung mitgeteilt, sagt Heinz auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er macht dafür zum einen familiäre Gründe geltend. Zum anderen führt er das Wohl der Gemeinde an und dass es dort weitergehen müsse: Wäre er kommissarisch im Amt geblieben, dann wäre angenommen worden, dass er dieses doch auch noch länger bekleiden könne.

Hintergrund: Kollweiler war eine der Gemeinden im Kreis, in denen sich kein Bewerber für die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni gefunden hatte. Heinz, der 2022 außer der Reihe gewählt worden war, hatte angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Also war jetzt der neue Gemeinderat gefragt: In der vergangenen Woche hätte dieser in seiner konstituierenden Sitzung ein neues Gemeindeoberhaupt wählen sollen. Doch auch hier fand sich kein Bewerber. Bedeutet in solchen Fällen: Der bisherige Ortsbürgermeister bleibt so lange geschäftsführend im Amt, bis sich ein Nachfolger findet, wie Michael Brehm, Büroleiter der Verbandsgemeinde, erläutert. Genau das lehnt nun Ralf Heinz ab. „Ich habe meine Pflicht erfüllt“, weist er auf sein jahrelanges kommunalpolitisches Engagement hin und darauf, dass die Aufgaben als Ortsbürgermeister immer umfangreicher würden. Dennoch habe er diese gerne übernommen und auch einiges bewegen können. Nun müsse aber jemand Anderes den Mumm haben und die Hand heben, betont der SPD-Mann.

Auch keine Beigeordnetenwahl

An der Spitze der Gemeinde steht nun erst einmal der bisherige Erste Beigeordnete Uwe Göttel (FWG), der ebenfalls geschäftsführend im Amt ist, bis seine Nachfolge geklärt ist. Denn auch die Beigeordnetenwahl fand in der konstituierenden Sitzung bewusst nicht statt. Hintergrund ist, dass dabei die Hauptsatzung geändert wurde und Kollweiler demnach künftig nicht mehr nur einen, sondern zwei Beigeordnete haben wird, wie Brehm weiter mitteilt. Die Hauptsatzung war aber nicht gleich in Kraft, der Zweite im Bunde konnte also nicht unmittelbar gewählt werden. Die Führungsriege sollte aber lieber gleich komplett bestimmt werden, hieß es in Kollweiler.

Nach den Ferien wird im Rat ein neuer Anlauf genommen, um den Gemeindevorstand zu bestimmen. Heinz zeigt sich zuversichtlich, dass es „einen Kandidaten geben wird und dass es weitergeht“. Auch Büroleiter Brehm hofft darauf, dass sich ein Ortsbürgermeisterkandidat findet.