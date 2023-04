Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein herzerwärmendes kleines Weihnachtswunder: Alle Jahre wieder steht ein hübsch geschmückter Nadelbaum mitten im Wald zwischen Weilerbach und Mackenbach. „Frohe Weihnacht“ ist auf einem selbst gefertigten Schild zwischen dem Geäst zu lesen. Was hat es damit auf sich?

Am Fußballplatz in Weilerbach geht es in den Wald hinein, den Berg hinauf und weiter in Richtung Mackenbach. Da taucht er dann plötzlich zwischen all den anderen, weitaus höheren