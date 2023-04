Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Eulenbis herrscht weiter richtig dicke Luft im Gemeindevorstand. Zwischen Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher und ihrem Stellvertreter Siegfried Müller hagelt es zwar schon lange gegenseitige Vorwürfe, aber zwei Jahre nach der Wahl scheinen die Fronten völlig verhärtet. Was ist los in der Führungsmannschaft der Gemeinde? Der Versuch einer Analyse.

„Alles, was er an mir kritisiert, trifft auf ihn selbst zu“, sagt die gebürtige Berlinerin Kathleen Hielscher in geschliffenem Hochdeutsch über FWG-Mann Siegfried Müller,