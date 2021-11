Die Ortsgemeinde Langwieden zahlt die wiederkehrenden Beiträge für den geplanten Ausbau der Straße „Auf der Hofstadt“ wieder an die Anlieger zurück.

Im Ausbauprogramm 2018 bis 2021 sei nur der Ausbau der Straße „Auf der Hofstadt“ veranschlagt gewesen. Da diese Maßnahme jedoch nicht innerhalb des Ausbauprogramms ausgeführt wurde, ist es nach den Gesetzesvorschriften aufzuheben, erläuterte Ortsbürgermeisterin Hannah Havel. Die geleisteten Beitragszahlungen für die Programmzeit sowie die Ablösebeiträge und Überdeckungen aus dem Ausbauprogramm 2012 und 2016 sind demnach an die Anlieger zurückzuzahlen. Dem stimmte der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend zu. Nachdem der Ausbau der Straße neu kalkuliert ist, soll ein neues Ausbauprogramm aufgestellt und beschlossen werden, so Havel.

Noch im Rat

Der Errichtung einer Ladesäule für Elektromobilität wurde vorerst abgelehnt. Langwieden müsste nach Abzug des Zuschusses noch 7000 Euro selbst tragen. Es soll nur eine Station errichtet werden, wenn ein Betreiber diesen Betrag übernimmt, so der Beschluss des Rats.