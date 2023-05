Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alles war schon so weit gediehen, dass mit dem Nahwärmenetz in Otterbergs Stadtmitte hätte losgelegt werden können. Nun heißt es aber: wieder zurück auf Anfang. Was ist der Hintergrund?

Das Nahwärmenetz im Otterberger Zentrum ist schon seit geraumer Zeit ein Thema für Stadt und Verbandsgemeinde. Vor drei Jahren haben sie untersuchen lassen, ob sich die Errichtung