Das Energetische Quartierskonzept der Stadt Ramstein-Miesenbach wird bis zum Jahresende verlängert. Ab April werden noch einmal Thermografie-Untersuchungen von Gebäuden angeboten, informierte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) im Stadtrat.

In den vergangenen Monaten seien über 20 Gebäudethermographie-Aufnahmen an Gebäuden gemacht worden, berichtete Alexander Reis vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) des Umweltcampus Birkenfeld, das das Quartierskonzept erstellt. Für die Hausbesitzer, die bisher teilgenommen haben, wird es noch einmal eine eigene Informationsveranstaltung geben. Dazu bekomme jeder die Ergebnisse der Untersuchung seines Gebäudes. Wer an einer Messung interessiert sei, sollte sich recht bald bei der Sanierungsmanagerin Bianca Gaß melden. Ab April werden wieder Thermografie-Untersuchungen angeboten. Diese kosten 550 Euro. Davon werden 250 Euro von der Stadt und der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach übernommen, informiert Hechler. Um die abstrahlende Wärme gut wahrnehmen zu können, würden die Messungen nachts ab 12 Uhr und in der kalten Jahreszeit gemacht.

Kontakt

Die Sanierungs- und Quartiersmanagerin Bianca Gaß ist unter der Telefonnummer 06371 592448 und unter der E-Mail-Adresse bianca.gass@ramstein.de zu erreichen.