Schönstes Sommerwetter, doch die Wasserspiele am Alten Markt in Landstuhl, die gerade bei Kindern beliebt sind, laufen nicht – zum Ärger vieler Bürger. Was ist da wieder los?

„Aufgrund von technischen Defekten sind die Wasserspiele am Alten Markt derzeit leider nur sehr eingeschränkt bis gar nicht in Betrieb“, bedauert auf Anfrage Noch-Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD). „Wir arbeiten an der Lösung des Problems, allerdings konnten die technischen Mängel leider noch nicht lokalisiert werden.“

Fest stehe bereits, dass die Wassertreppe vorläufig nicht wieder in Betrieb gehen werde, weil es dort zu hohen Wasserverlusten komme, berichtet er. „Wir suchen schon seit eineinhalb Jahren nach dem Leck!“ Doch selbst mit eingefärbtem Wasser habe dieses bislang nicht gefunden werden können. Sein Fazit am Ende seiner Amtszeit: „Die ganze Anlage ist eine komplette Fehlplanung!“

Gebaut wurden die Wasserspiele bei der Umgestaltung des Alten Markts unter Hersinas Vorgänger Klaus Grumer (CDU). Die Anlage kostete damals 2,7 Millionen Euro. Doch seither gab es immer wieder Ausfälle und Reparaturarbeiten. Schon 2018 bezifferte Hersina den jährlichen Unterhaltungsbedarf seit Inbetriebnahme im Jahr 2012 auf fast 60.000 Euro.