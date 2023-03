Die Hasenschule in der Ortsmitte von Stelzenberg ist ein Hingucker. Die örtlichen Landfrauen und der Männerkochklub haben sie ein weiteres Mal beim Lindenbrunnen aufgebaut. Die etwa zehn Figuren wurden aus Hasendraht geformt, dann passend angekleidet und fantasievoll mit Utensilien ausgestattet. So trägt einer der „Schüler“ eine Stirnlampe, eine „Mutter“ schiebt einen Kinderwagen und der „Lehrer“ steht neben einer Staffelei, die von einem Bürger zu einer Tafel umfunktioniert wurde. Die beiden Sträucher sind mit bunten Plastikeiern geschmückt, nur auf die Ostergirlande wurde diesmal verzichtet. „Die Kindergartenkinder sind gleich hin und haben geschaut“, erzählt Elfriede Wagner von den Landfrauen. „Auch viele Leute von außerhalb halten an, um Fotos zu machen oder zu filmen und die Kinder steigen aus und gucken sich das genau an.“