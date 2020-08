In der Mehlinger Heide werden auch in diesem Sommer Führungen angeboten. Die Kutschfahrten entfallen wegen Corona, doch bei diversen Themen-Rundgängen können die Besucher die Heide kennenlernen.

Die Tourist-Info Enkenbach-Alsenborn lädt wieder zu Führungen durch die Kulturlandschaft ein. An den folgenden vier Sonntagen jeweils ab 11 Uhr – 16., 23. und 30. August sowie 6. September – erfahren Besucher von einem Gästeführer Interessantes über das Naturschutzgebiet.

An zwei Freitagen gibt es zudem Themenwanderungen: Am 14. August, 18 Uhr, steht eine Tour mit Schwerpunkt Botanik auf dem Programm. Am 21. August, 19 Uhr, kann der Tag bei einer Sonnenuntergangswanderung abgeschlossen werden.

Bei Dauerregen finden die Führungen nicht statt. Festes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung bei großer Hitze werden empfohlen. Die jeweils rund zweieinhalbstündigen Führungen kosten fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Treffpunkt ist der Parkplatz der Firma Becker, An der Heide 10.

Das Tourismusbüro weist darauf hin, dass die Teilnahme bei Erkältungssymptomen nicht erlaubt ist, es werden dann keine Kosten erhoben.

Info

Anmeldung erforderlich, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr beim Tourismusbüro Enkenbach-Alsenborn , Telefon 06303/913-168 oder -147 oder per Mail: tourismus@enkenbach-alsenborn.de (bis spätestens 12 Uhr des Vortages).