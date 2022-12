Für die 50 Ortsgemeinden im Landkreis ist es alljährlich eine wichtige Frage, wie hoch die Kreisumlage ausfällt. Am Montag hat der Kreistag den Satz für 2023 festgesetzt.

Da das Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums erst kürzlich eingegangen ist, kann der Kreishaushalt nicht mehr vor Weihnachten verabschiedet werden, sondern kommt erst im Februar auf die Tagesordnung. Um den Ortsgemeinden aber Planungssicherheit für die Erstellung ihrer eigenen Etats zu bieten, wurde am Montag die Kreisumlage beschlossen. Sie legt fest, wie viel die Kommunen an den Kreis zu bezahlen haben. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, den Satz bei 42,25 Prozent zu belassen.

Trotzdem kann der Landkreis einen knapp ausgeglichenen Haushalt aufstellen, wie Landrat Ralf Leßmeister (CDU) in der Sitzung erläuterte. Er weist im Entwurf ein Plus von 36.108 Euro aus. „Gegenüber dem Fehlbetrag von 7,101 Millionen Euro im Jahr 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 7,137 Millionen Euro“, so Leßmeister. Grund dafür sind Mehreinnahmen von etwa 12,3 Millionen Euro, etwa durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, aber auch durch höhere Erträge aus der Kreisumlage. „Das Umlageaufkommen steigt um 3,9 Millionen auf 60,5 Millionen Euro.“

Genehmigung in Sicht

Was die Genehmigung des Kreisetats im Frühjahr angeht, hat der Landrat bei der Aufsichtsbehörde ADD vorgefühlt, die in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der Höhe des Umlagesatzes geübt, diesen zwangsweise erhöht, aber damit vor Gericht gescheitert war. Die Behörde stelle nun die Genehmigung des Haushalts in Aussicht, teilte er mit. Durch den Ausgleich sei auch die Teilnahme am neuen Entschuldungsfonds möglich, bei dem ein Großteil der Altschulden abgebaut werden kann.