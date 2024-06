21 Frauen und ein Mann zählen zu den Tonados, dem Chor der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG). Bei den Konzerten wird nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. Das erfordert eine Menge Probenarbeit. Wir waren dabei.

„Who do you think you are?“ klingt es kräftig, obwohl nur ein paar wenige Sängerinnen im Raum des Dorfgemeinschaftshauses Vogelbach gerade „Jar of Hearts“ proben. Ihre Stimmen