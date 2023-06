In Martinshöhe wird die Dorfmitte ausgebaut. Seit einigen Wochen auch an der Kirche. Erst hatte der Gemeinderat hierfür einen Zuschuss aus dem Investitionsstock beantragt und 50 Prozent zugesagt bekommen. Nur, um dann aufgefordert zu werden, diesen Antrag wieder zurückzuziehen, um noch mehr Fördergelder aus dem Dorferneuerungsprogramm zu erhalten. Nach mehreren Sitzungen und monatelanger Verzögerung gab es aber auch aus der Dorferneuerung keine 65 Prozent, sondern nur 50 Prozent Zuschuss – 83.000 Euro. 25.000 Euro erbringt die Gemeinde an Eigenleistungen, unter anderem indem sie das Pflaster selbst entfernt hat. Bürgermeister Hartwig Schneider konnte dem Gemeinderat nun verkünden, dass die Arbeiten an Ort und Stelle bis Mitte Juli abgeschlossen seien. Auf einer Seite ist auch schon deutlich zu sehen, wie die Ortsmitte vor der Kirche danach aussehen wird. Die eingeplanten Bäume werden erst im Herbst gepflanzt. Und das neue Buswartehäuschen, für Mitfahrer in Richtung Zweibrücken, kommt erst im Dezember.