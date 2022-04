Die Finanzen der Gemeinde Kindsbach haben sich deutlich verbessert: Der Etat 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 101.000 Euro und im Finanzhaushalt von 126.000 Euro aus. Außerdem ist eine freie Finanzspitze vorhanden.

„Die Corona-Pandemie ist immer noch im Gange und wir wissen nicht, welche Auswirkungen die derzeitigen Krisen mit ihren wirtschaftlichen Folgen auf unseren Haushalt haben“, so Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD). Trotz dieser Unwägbarkeiten sehe der Etat recht gut aus. „Die Bemühungen um Konsolidierung sind erfolgreich: Immobilienverkäufe, Steuerhebesätze, Friedhofsgebühren und Mieten wurden moderat angepasst. Das zahlt sich aus.“ Die Gemeinde sei abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen, aber noch wichtiger sei es in puncto Arbeitsplätze, dass alle Gewerbetreibenden gut durch die Krise kommen.

Investitionen in Baugebiet und Straßenbau

Die Gemeinde investiert in diesem Jahr 863.100 Euro: etwa in das Baugebiet „Kandeltal“, den Ausbau der Waldstraße und Am Kirchenhübel, die Sanierung der Mehrzweckhalle, den Einbau einer Lüftungsanlage im Kindergarten und den Breitbandausbau. Einem Antrag der CDU, 5000 Euro für Ruhebänke am Radweg einzustellen, wurde zugestimmt.

„Wir sind in der Lage, wichtige, zukunftsträchtige Investitionen für die Gemeinde zu tätigen“, fand Gregor Budell (SPD). Christian Meinlschmidt (CDU) sah durch die Überschüsse die planmäßige Tilgung der Kredite gewährleistet und begrüßte den Einbau der Lüftung in der Kita. Er verwies auf die Pflicht der Landesregierung, die Gemeinden zu unterstützen: Die Kosten für die übertragenen Pflichtaufgaben würden die Einnahmen der Gemeinde übersteigen. Auch die FWG sah den Haushalt als solide an. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu.