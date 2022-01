In Trippstadt zuhause, im Senegal die zweite Heimat gefunden: Da hinterlässt die pandemiebedingte Reiseeinschränkung schon Spuren. Doris Racké, Vorsitzende im Senegalhilfe-Verein, gewinnt 2021 dennoch auch gute Seiten ab.

1985 ist Doris Racké mit ihrem Senegalhilfe-Verein angetreten, Menschen im Senegal in der Region Mbour eine Zukunft zu geben. Durch Hilfe vor Ort sollte etwas gegen Armut und Flucht getan werden. Viel ist passiert seitdem. Behindertenzentren, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum, Schulen und Kindergärten hat der Verein gebaut. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Projekte wächst, in den Schulen werden die Mitarbeiter längst vom senegalesischen Staat bezahlt. Im Jahr 2000 wurde zudem die Senegalhilfe-Stiftung gegründet, um eine langfristige Absicherung der größeren Projekte zu erreichen. Neue Pläne gibt es reichlich. Ans Aufhören denkt in dem Verein niemand.

Seit zwei Jahren nicht mehr dort

„Wir bauen solide, aber immer im senegalesischen Stil, und wir stehen weiter zur Verfügung“, sagt die Vorsitzende und blickt auf eine lange Zeit und viele Projekte zurück, die Kindern und Jugendlichen eine Zukunft ermöglichten. 84-mal war Doris Racké in all den Jahren im Senegal, um mitzuarbeiten, die Projekte voranzubringen, Mitarbeiter zu schulen. Und dann kam Corona.

„Seit zwei Jahren war ich nicht mehr vor Ort“, bedauert Racké, dass die Pandemie einfach in alle Lebensbereiche eingegriffen hat. Die Planung neuer Projekte sei erschwert und Heimweh nach ihrer zweiten Heimat – Senegal – habe sie auch. Nun, die Mitarbeiter vor Ort arbeiten verantwortlich, das weiß Racké. Trotzdem: Ihr fehlt der Kontakt, ihr fehlt das Land.

Mit PC und Smartphone

„Ich komme aus einer Zeit, in der noch Briefe geschrieben wurden“, sagt sie. Nun hat Racké sich kurzerhand mit dem PC verbrüdert und ein Smartphone angeschafft. Sie ist 84 Jahre alt und gesteht amüsiert, dass der Spaß beim Erlernen dieser Technik bei ihr schon begrenzt gewesen sei. Aber es funktioniert, sie sieht nun die Mitarbeiter vor Ort wieder regelmäßig und hat unlängst – angesichts eines sich wieder ausbreitenden Virus – den besorgten Satz eines senegalesischen Mitarbeiters gehört: „Bleib lieber daheim“. Sie wird es beherzigen und hat den Senegalaufenthalt, der jetzt im Januar und Februar geplant war, erneut verschoben. „Geduld ist gefragt“, sagt sie mehr zu sich selbst.

Zu tun gibt es im Verein, der über 180 Mitglieder aus der ganzen Pfalz und weit darüber hinaus aufweist, auch daheim in Trippstadt genug. „Ich beantworte jede Spende mit einem Dankesbrief“, sieht Racké in einem persönlichen Miteinander einen Teil des Vereinserfolges.

Botschafter besucht

Und weil sie so lange nicht in den Senegal konnte, hat die Vorsitzende des Senegalhilfe-Vereins im Oktober 2021 den senegalesischen Botschafter Cheikh Tidiane SALL in Berlin besucht, um ihm über weitere geplante Projekte des Vereins zu berichten. Mit der Zusicherung des Botschafters, dass er die Arbeit des Vereins bei den Behörden unterstützen werde, ist Doris Racké in die Pfalz zurückgekehrt und wartet nun darauf, wieder in ihre zweite Heimat reisen zu können. Bis es soweit ist, nutzt sie das Smartphone. Ohne die Pandemie wären sie und die neue Technik nicht ganz so leicht Freunde geworden, gibt sie lachend zu.