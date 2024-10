Die katholische Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein hat einen neuen Pfarrer. Seit 1. Oktober ist Pater Pious für die rund 5700 Katholiken der Pfarrei zuständig. Der 50-Jährige stammt aus Indien und war in den vergangenen 16 Jahren in der Südwestpfalz tätig.

Pater Pious ist Mitglied des Ordens Missionskongregation vom Allerheiligsten Sakrament. In dem Orden ist es üblich, mit Vornamen angeredet zu werden, erläutert der neue Administrator aus Ramstein, der mit vollem Namen Pious Paul Oroplackal heißt. Die Missionskongregation wurde 1933 von zwei Priestern im Bundesstaat Kerala in Südindien gegründet. Sie setzt sich besonders für die Verbreitung einer eucharistischen Spiritualität ein. Der 50-Jährige folgt auf Bernhard Spieß, der im September 2023 nach neun Jahren nach Hauenstein gewechselt war.

Pater Pious kommt aus dem südindischen Kerala. Er entstamme einer christlich geprägten Familie, erzählt er. In Indien erhielt er seine mehrjährige Ausbildung am Priesterseminar. Die Priesterweihe erfolgte im Jahr 2000. Anschließend arbeitete er als stellvertretender Leiter und Seelsorger in einem Heim für Obdachlose, Kranke und Bettler in Kerala. 2004 wechselte er nach Mumbai und übernahm eine Pfarrei.

Kleiner Kulturschock in München

Die Mitglieder des Ordens seien in vielen Ländern der Welt tätig, schildert Pious. Er sei gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, nach Deutschland zu kommen. In Bangalore absolvierte er erste Deutschkurse. Im Dezember 2007 kam er nach München. Das sei ein kleiner Kulturschock gewesen. Nach der Verbesserung seiner Deutschkenntnisse war er ab 2008 zwei Jahre als Kaplan in Rodalben, danach in Dahn, wo er drei Jahre blieb. Im Oktober 2013 wechselte er nach Zweibrücken, zwei Jahre später ging es zurück nach Rodalben, wo er als Kooperator wirkte.

In Ramstein hat er im Pfarrteam Unterstützung von Kaplan Ebi Abraham, Diakon Martin Pletsch und Gemeindereferentin Tina Becker. Ende Oktober werde auch Pater Michael zur Pfarrei hinzustoßen, kündigt er an. Neben Ramstein, Miesenbach, Steinwenden und Weltersbach ist das Team für Katholiken in Hütschenhausen, Spesbach, Katzenbach, Kirchmohr, Reuschbach, Schrollbach, Kottweiler-Schwanden, Mackenbach und Obermohr zuständig. Seine Berufung sei es, „bei den Menschen zu sein“, sagt Pious. Er wolle Menschen begleiten, Vorbild sein und sie zu Gott bringen. „Viele Menschen brauchen Unterstützung und Beistand, viele Menschen suchen jemanden.“ Zusammenhalt und Zusammenwachsen in der Gemeinde sei wichtig.

Info

Die Einführung von Pater Pious ist am Sonntag, 3. November, 14.30 Uhr, in der katholischen Kirche in Ramstein. Dann wird auch der neue Ordensbruder Michael vorgestellt.