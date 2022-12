Die Keller von modernen Häusern sind in der Regel nicht dazu geeignet, Lebensmittel über einen längeren Zeitraum zu lagern. Eine althergebrachte Form der Einlagerung der Ernte ist die sogenannte Erdmiete. Ohne Kühlschrank und damit ohne Stromverbrauch können Wurzelgemüse, Kartoffeln und Kohl in Anbetracht der weniger kalten Tage frostsicher über den ganzen Winter gelagert werden. Seit etwa zehn Jahren nutzt Jürgen Günther vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) Steinwenden diese Form der Aufbewahrung selbst und hat damit gute Erfahrungen gemacht.

Günther hat die Trommel einer ausrangierten Waschmaschine – sie dient als Schutz vor Mäusen und Schnecken – ausgebaut und an einem geschützten Platz in seinem Garten etwas tiefer als bündig ins Erdreich eingegraben. Hineingegeben hat er Karotten, Kohlrabi, Rote Bete sowie Weiß- und Rotkohl, wobei dieser nicht ganz so lange haltbar ist.

Mit einem alten Topfdeckel deckt er seine Vorräte ab und gibt dann eine etwa zehn Zentimeter dicke Laub- und Reisigschicht als Frostschutz darüber.

Eine andere Methode ist das Ausheben einer Grube, in die zum Beispiel Holzkisten eingesetzt werden. Da hinein kommt das Wurzelgemüse, darüber wird eine Schicht aus feinem Formsand gegeben – und zwar so viel, dass sie mit dem Erdreich abschließt. Auch hier dient eine zehn bis 20 Zentimeter dicke Schicht aus Laub und Reisig als Dämmung gegen Minustemperaturen. Die Größe und Tiefe einer solchen Grube hängt davon ab, wie viel darin gelagert werden soll.

Bei beiden Varianten rät Jürgen Günther dazu, einmal wöchentlich die Vorräte zu kontrollieren. Zum einen wegen eines möglichen Schädlingsbefalls, zum anderen um verdorbene Stücke auszusortieren. Sollte das Thermometer über einen längeren Zeitraum doch Minustemperaturen im zweistelligen Bereich anzeigen, kann es passieren, dass der Frostschutz nicht ausreicht. Damit die Lebensmittel nicht verderben, rät Günther dazu, sie dann doch ins Haus zu holen und an einem kühlen Ort zu lagern.