Zwischen Pirmasens und Rodalben haben am Dienstag rund 14 Hektar Wald in Flammen gestanden. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Drohen auch im Kreis Waldbrände? Wie hoch schätzen die drei Forstamtsleiter in der Region rund um Kaiserslautern das Risiko derzeit ein?

Der Waldbrand bei Rodalben macht Dorothea Lehmann traurig: „Mir tut das besonders weh, weil ich 2021 dort noch die Betriebsplanung gemacht habe“, erzählt die 36-Jährige, die seit