Gebührenrückzahlung und schnelle Spuckschutz-Produktion: Existenzielle Sorgen, aber auch innovative Ideen haben die rund 65 Mitglieder des Gewerberings Bruchmühlbach-Miesau in Zeiten von Corona. Das berichtet Gewerbering-Vorsitzender Alois Steffgen der RHEINPFALZ-Redakteurin Dorothea Richter.

Herr Steffgen, wie ist die Stimmung bei den Mitgliedern des Gewerberings Bruchmühlbach-Miesau nach fast fünf Wochen Lockdown durch Corona?

Ein Teil unserer rund 65 Mitglieder hat Panik und existenzielle Sorgen. Wir haben hier in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ja vor allem kleine Unternehmen: Betroffen sind vor allem die Dienstleister, Friseure und die Gastronomen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele kreative Ideen.

Zum Beispiel?

Christine Littig aus Vogelbach von „Kräuter und Co“, die normalerweise Kräuterkissen anbietet, näht jetzt Behelfsschutzmasken aus Stoff. Und David Palm von der Firma Xerotron aus Bruchmühlbach stellt ab sofort Schutzschilde aus Plexiglas her. Nicht zu vergessen Bäcker Stefan Schmidt aus Bruchmühlbach mit seinen Klorollen-Torten, der mit seiner Aktion in den lokalen Medien bekannt geworden ist.

Wie können Sie als Gewerbering helfen?

Wir ziehen unseren Jahresmitgliedsbeitrag Mitte März ein. Das ist gerade während der Corona-Krise für Mitglieder, die einen Nebenerwerbsbetrieb haben, derzeit viel. Wir haben den Mitgliedern, die darauf angewiesen sind, angeboten, den Beitrag zurückzuzahlen.

Sie vertreiben mit Ihrem Unternehmen Haste Innovation Reinigungsmaschinen für die Industrie. Wie geht es derzeit Ihrem eigenen Unternehmen?

Wir haben eine längere Vorlaufzeit und können noch Aufträge abarbeiten. Klar ist aber auch, dass das nicht so weitergeht wie bisher. Prinzipiell könnten wir auch Kurzarbeit anmelden, um von der staatlichen Förderung zu profitieren. Aber wir haben uns entschieden aus Solidarität mit der Gesellschaft, das nicht zu tun, denn es geht uns im Vergleich zu anderen nicht so schlecht.

Für den 13. September ist der Gewerbe- und Kulturtag geplant, den der Gewerbering Bruchmühlbach-Miesau alle zwei Jahre veranstaltet. Wird dieser stattfinden?

Wir wissen es nicht. Die Entscheidung dazu haben wir jetzt in den Mai vertagt. Bis zum 31. August sind ja alle Großveranstaltungen untersagt und niemand weiß, ob dieses Verbot nicht noch einmal verlängert wird. Im Januar und Februar hatten wir schon viel Vorarbeit für das Fest geleistet. Wie in der Vergangenheit soll es wieder in jeder Gemeinde der VG einen oder mehrere Standorte in Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden und örtlichen Vereinen geben. Die Orte sollen wieder mit dem historischen Bus aus den 1950er Jahren angefahren werden.

Wenn erforderlich, stellt der Gewerbering den Fahrgästen dann auch Schutzmasken zur Verfügung. Eine Zusage vom Musikverein Bruchmühlbach und vom Volkschor Vogelbach, die an jedem Standort ein Ständchen bringen wollen, gibt es auch schon.