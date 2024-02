Die Mitgliederversammlung des Vereins „Wir lernen draußen“ hat sich für das ehemalige Grundschulgebäude in Frankenstein als Standort für ihre geplante freie Grundschule entschieden. Wie geht es jetzt weiter?

Der Verein werde den Antrag auf die Genehmigung der Schule noch in diesem Jahr stellen. Der Schulbetrieb starte voraussichtlich im Schuljahr 2025/26, so Nora Kuntz, Erste Vorsitzende des Vereins. Man freue sich sehr über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frankenstein. Kinder könnten bereits jetzt unverbindlich für einen Schul-, Nachmittags- oder Ferienbetreuungsplatz angemeldet werden, heißt es auf der Homepage des Vereins. Die Mailadresse dafür lautet info@wirlernendraussen.de. Durch die Interessensbekundung bekomme der Verein einen besseren Eindruck über den Bedarf und könne so besser planen. Auch Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen sowie eine Schulleitung für die Schule würden bereits jetzt gesucht. Wer Interesse habe, könne sich unter der Mailadresse bewerbungen@wirlernendraussen.de melden. Des Weiteren hat der Vorstand bereits eine erste Pflanzaktion für den 24. Februar geplant.