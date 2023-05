Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im August hat ein Feuer im Vereinsheim des Katzweilerer Natur- und Vogelschutzvereins einen Schaden von fast 100.000 Euro angerichtet. Die Versicherung übernimmt nur rund die Hälfte des Schadens, berichtet Vorsitzender Gerhard Wilking. Trotzdem ist er voller Optimismus, denn der Brand bedeutet für den kleinen Verein keineswegs das Aus – im Gegenteil.

Wilking musste am 20. August hilflos zusehen, wie die Flammen sich durch das Dach des Vereinsheims an der Schafmühle fraßen. Am Morgen hatte er mit Vereinskollegen noch in der Hütte