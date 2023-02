Die Gemeinde Bann kann im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden ihren Haushalt für 2023 auch ohne Steuererhöhung ausgleichen. Grund- und Gewerbesteuern bleiben unverändert. Soweit die gute Nachricht.

Im Haushalt 2023, der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig verabschiedet wurde, wird ein Überschuss von 2600 Euro erwirtschaftet. Außerdem ist in der Gemeindekasse eine freie Finanzspitze von 534.890 Euro vorhanden. „Diese hohe freie Finanzspitze existiert aber nur rein technisch, denn sie beinhaltet eine halbe Million Euro Erlös vom Verkauf der Grundstücke in unserer Ortsmitte an einen Investor, der dort Betreutes Wohnen schaffen will“, erläuterte auf Nachfrage Ortsbürgermeister Stephan Mees (CDU), dass „die Gemeinde leider nicht so reich ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat“. Die Kommune habe die 500.000 Euro vorfinanziert. „Der Grundstücksverkauf wurde zwar im vergangenen Jahr notariell beurkundet, das Geld wird aber erst im Sommer 2023 überwiesen.“ Daher tauche die Summe im aktuellen Haushalt auf, werde aber von der Aufsichtsbehörde wieder herausgerechnet.

„Die Ortsgemeinden sind die Verlierer der Reform“

Von der Reform des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes zeigte sich Mees enttäuscht: „Er bleibt deutlich hinter meinen Erwartungen zurück“, so der Ortsbürgermeister. Es bekämen zwar mit wenigen Ausnahmen alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Durch die gleichzeitige Erhöhung der Nivellierungssätze würden diese jedoch in Bann von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis (1,07 Millionen Euro statt 919.980 Euro im vergangenen Jahr) und an die Verbandsgemeinde (1,04 Millionen Euro statt 951.550 Euro) abgeschöpft. „Die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer der Reform“, so Mees’ Fazit.

Was die Investitionen angeht, stehen 243.000 Euro für neue Projekte bereit: Geplant sind die Neugestaltung des Spielplatzes Schneidersrott, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und neue Urnenfelder. Auch die Sanierung des Milchhäuschens, des Hauses der Vereine und die Außengebietsentwässerung in der Bergstraße sollen angegangen werden.

Mees will mit den Aufsichtsbehörden reden

„Bedingt durch die Höhe der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen gehen der Gemeinde Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren“, sagte Mees und kündigte an, dass er dies bei den Aufsichtsbehörden ansprechen werde. „Ich will nach der Haushaltsgenehmigung über künftige Investitionen und deren Gegenfinanzierung reden. Das gilt besonders für das Haus der Vereine und die Zukunftssicherung der Kindertagesstätte.“ Schließlich müsse die Gemeinde auch Daseinsvorsorge für die vorhandene Bausubstanz und Investitionen in die Zukunft der nachfolgenden Generationen tätigen.

CDU- und FWG-Fraktion begrüßten, dass es in diesem Jahr in Bann keine höheren Steuern geben wird. Die FWG stellte allerdings auch die Frage in den Raum, wo die Gemeinde denn noch sparen solle und wie hoch man die Bürger künftig noch belasten könne.