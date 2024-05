Eigentlich hält sich Bernd Foest gerne in seinem Garten auf. Für den Otterbacher ist es ein willkommener Rückzugsort im Grünen. Wäre da nicht der Anblick eines grauen Gebildes. Was ihn daran stört und was die Kreisverwaltung dazu sagt.

In der Oberen Rotenbergerstraße reiht sich Haus an Haus. Dort wohnt auch Bernd Foest. Sein Blick schweift oft auf die angrenzenden Grundstücke in der darüber liegenden Straße